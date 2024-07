Ukrainische Generalkonsulin Iryna Shum Warum der Oberbürgermeister für sie einfach ein Schild abmontieren ließ

Kein Zweifel: Die Diplomatin hat in ihren drei Jahren in der Landeshauptstadt viele Freunde und Verbündete gefunden. Dass sie zu ihrem Empfang ausdrücklich keine Geschenke wollte, sondern lieber Spenden für ukrainische Organisationen, wurde großzügig ausgelegt – schließlich kann man das eine tun, ohne das andere zu lassen, merkte ein Gast an, während er dem vollen Geschenketisch ein Präsent hinzufügte. Oft waren es gemeinsame Fotos oder Erinnerungsstücke an Zeit in Düsseldorf.