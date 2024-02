Kundgebung in Düsseldorf Zwei Jahre Invasion auf die Ukraine - Gedenkkundgebung am Samstag

Am Samstag, 24. Februar 2024, jährt sich die völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Um dem zu gedenken, organisiert der deutsch-ukrainische Verein Blau-Gelbes Kreuz am Samstag um 18 Uhr auf dem Schadowplatz in Düsseldorf eine Kundgebung für die Ukraine.