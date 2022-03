Bei Ankunft in Düsseldorf : Ukraine-Flüchtlinge werden gemeinsam mit ihren Tieren untergebracht

Bei Ankunft in Düsseldorf

In Transportboxen haben Flüchtlinge ihre Haustiere mit auf die Flucht genommen. Foto: dpa/Andreea Alexandru

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf stellt für Ukraine-Flüchtlinge mit Haustieren kommunale Notunterkünfte bereit. Das Tierheim hilft bei den Impfungen der Tiere.

Aus der Ukraine geflüchtete Menschen haben häufig ihr Haustier aus der Heimat mitgenommen. In Düsseldorf werden Besitzer und Tier nicht getrennt. „Selbstverständlich nimmt das Amt für Migration und Integration aufgrund der besonderen Umstände Rücksicht darauf, wenn Sie ein Haustier mit sich führen. Dieses wird gemeinsam mit Ihnen untergebracht“, erklärt die Stadt auf ihrer Homepage .

Der Tierschutzverein, der auch das Tierheim in Rath betreibt, unterstützt das städtische Veterinäramt bei der Versorgung der Tiere. So werden zum Beispiel die Hunde und Katzen von den Ärzten des Tierheims geimpft und gechippt und dort auch aufgenommen, wenn die Besitzer beispielsweise aufgrund von Corona in Quarantäne müssen.