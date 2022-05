Streiks bis mindestens 26. Mai : Warnstreiks setzen Düsseldorfer Universitätsklinikum massiv unter Druck

Am Düsseldorfer Universitätsklinikum streiken Tarifbeschäftigte bereits seit Anfang Mai. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Düsseldorfer Universitätsklinikum werden kaum noch Notfälle angenommen, viele OP-Säle können nicht betrieben werden. Von den Streikmaßnahmen sind auch Bereiche außerhalb der Krankenversorgung betroffen, etwa Küche oder Kitas.

BILK Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi setzt ihre Warnstreiks am Düsseldorfer Universitätsklinikum (UKD) fort: Sie ruft die Tarifbeschäftigten, auch Auszubildende und Studierende, nun bis zum Ende der Nachtschichten am 26. Mai dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen. Wegen der Streikwelle – die Warnstreiks hatten bereits Anfang Mai eingesetzt – bleibt der Klinikbetrieb in Bilk massiv eingeschränkt. Von den 28 OP-Sälen könnten zurzeit nur maximal 13 betrieben werden, sagt ein UKD-Sprecher. Auch dringliche Behandlungen müssten inzwischen verschoben werden.