Am Rhein in Düsseldorf Was steht denn hier für ein Ufo?

Vom Duisburger Innenhafen bis Bruckhausen, von Garath bis jetzt in Golzheim: Das Ufo ist gelandet und wird Anfang Juni wieder zur Spielstätte. „Kinder an die Macht“ heißt das Stück von Marius Schötz und Marthe Meinhold und alles, was nur das Theater kann, wird in dieser Uraufführung wahr: Superman rennt mit einer Konfettikanone herum, Rotkäppchen wird im Wald mit Schneewittchen gesehen und im Nebel hebt das Ufo mit einer tanzenden Meerjungfrau ab. Das mobile Musiktheater läuft zur Hochform auf und verwirklicht die Ideen der Kinder mit Gesang, Tanz und allem, was zu einem rauschenden Ideenfest zum „Finale Grande“ am Düsseldorfer Rheinufer dazugehört.