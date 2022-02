Brauchtumszone Düsseldorfer Altstadt : Der Uerige schließt an Karneval, Kürzer und Schlüssel öffnen

Düsseldorf In den Brauchtumszonen ist den Gastwirten vieles nicht erlaubt, deswegen reduzieren manche Hausbrauereien ihre Öffnungszeiten oder schließen ganz.

Für die Wirte in der Düsseldorfer Brauchtumszone wird das Geschäft an den tollen Tagen nicht so schön wie ein goldener Kamelleregen: Keine Bewirtung auf den Terrassen, dort auch keine Musik, Heizpilze oder Markisen; alle Gäste müssen einen aktuellen Corona-Test nachweisen, auch die geboosterten. Mit einem unbeschwertem Karnevalfeiern hat das nicht viel zu tun. Der Uerige zieht die Konsequenz daraus und bleibt von Altweiber bis Rosenmontag geschlossen, es wird allerdings ein To-Go-Verkauf am Stickum eingerichtet. Das Füchschen an der Ratinger Straße öffnet an Altweiber, Rosenmontag und Veilchendienstag nicht. Die Schumacher-Brauerei schließt den Goldenen Kessel Donnerstag und Montag, dann hat auch das Stammhaus an der Oststraße dicht.