Prozess in Düsseldorf Brutale Überfälle auf Taxifahrer und Pizzaboten vor Gericht

Der erste Fall ereignete sich am 30. Juli dieses Jahres. Zwei der Angeklagten, der heute 21- und der 20-Jährige, stiegen laut Anklage nachts an der Heinrich-Heine-Allee in ein Taxi und ließen sich zum Wanderparkplatz an der Rennbahnstraße fahren. Dort angekommen, drehte sich der Taxifahrer zum Kassieren um und blickte in die maskierten Gesichter der jungen Männer.