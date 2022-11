Wochenendtipps für Düsseldorf : Veranstaltungen für Jung und Alt

Im Jungen Schauspielhaus zu sehen: Moby Dick nach dem Roman von Herman Melville Foto: Thomas Rabsch

Am Wochenende sind wieder mildere Temperaturen angesagt, dann wird wieder einiges in der Stadt los sein. Wir bieten einen Überblick über verschiedenen Veranstaltungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Puppentheater Im Kindertheater an der Helmholtzstraße wird an diesem Wochenende „Kasper und Struppi“ gespielt. Für Kinder von zweieinhalb bis zehn wird die Geschichte von Kaspers Hund Struppi erzählt. Vorstellungen gibt es Samstag ab 15 Uhr sowie Sonntag um 11 und 15 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Theaters.

Kammerkonzert im TheaterLabor In Golzheim lädt das TheaterLabor TraumGesicht am Sonntag zu einem Kammerkonzert des Vereins Jugend Werkstatt Leben ein. Es wird ein buntes Programm aus Stücken von Barock bis Moderne geben, musiziert wird dabei mit verschiedenen Instrumenten. Los geht es um 15.30 Uhr. Tickets gibt es auf der Website für 12 Euro, Schüler und Stundenten zahlen sechs Euro.

Kunst im Tunnel Im KIT am Mannesmannufer lockt die Ausstellung „Down The Rabbit Hole“. Verschiedene Künstler haben sich zusammengetan und arbeiten medienübergreifend mit Fragen nach Beziehungen im und mit Raum. Besucher können zwischen 11 und 18 Uhr in den Tunnel herabsteigen, der Eintritt ist kostenfrei.

Moby Dick Das Junge Schauspielhaus tritt am Wochenende mit einem Stück zum Romanklassiker „Moby-Dick oder Der Wal“ auf. Los geht es am Samstagabend um 19 Uhr. Tickets gibt es online ab 12 Euro zu kaufen.

Goethes „jüngerer Bruder“ Karl Philipp Moritz pflegte ein freundschaftliches Verhältnis zu dem berühmten Dichter und Denker, der ihn wie einen jüngeren Bruder sah. Das Goethe-Museum widmet dem Schriftsteller Moritz nun eine eigene Ausstellung. Diese konfrontiert Goethe und Moritz und zeigt ihre uneinige Ähnlichkeit auf. Am Samstag geht es um 11 Uhr, Sonntag um 13 Uhr los, an beiden Tagen endet die Ausstellung um 17 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro, Sonntags kommt man kostenlos ins Museum.

Tarzan-Musical Ein atemberaubendes Dschungelabenteuer können Musicalfans im Capitol Theater auf der Erkrather Straße erleben. Die hundert Jahre alte Geschichte von Edgar Rice Burrough wird hier in einer zeitgemäßen Version für die ganze Familie aufgeführt. Die verbliebenen Tickets könnten unter 0211 73440 bestellt werden. Los geht es am Samstag um 15 Uhr.

Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel? Diesmal: Wie familiengerecht ist Düsseldorf? Politiker sagen, was sie 2023 für Kinder und ihre Eltern planen. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken!

Fußball Am Freitag begrüßt die Fortuna in der Merkur Spiel-Arena den 1. FC Kaiserslautern zum letzten Heimspiel des Jahres. Los geht es um 18.30 Uhr, Tickets gibt es auf der Website der Fortuna zu kaufen.

St. Martin Die meisten Züge in Düsseldorf haben bereits stattgefunden. Es gibt aber noch einige Nachzügler. Dazu gehört das Martinsfest in Kalkum, das traditionell samstags stattfindet. Der Zug wird zu den schönsten in der Region gezählt. Das liegt besonders an dem attraktiven Zugweg, der durch den festlich geschmückten historischen Ortskern führt. Die Mantelteilung findet vor dem Schloss statt. Beginn ist um 17 Uhr an der Unterdorfstraße.

Martins-Markt Im Gemeindehaus der Christengemeinschaft an der Tersteegenstraße 58 in Golzheim findet am Samstag ein Martins-Markt statt. Hier gibt es dann kreative Handarbeiten, Kerzen, Malerei, Antikes und Second Hand zu bestaunen und kaufen. Der Eintritt ist frei, Besucher können von 11 bis 16 Uhr vorbei kommen.

Düsseldorf in 120 Minuten Bei dem zweistündigen Rundgang gibt es allerlei zu entdecken. Vom Treffpunkt am Tritonenbrunnen an der Königsallee geht es durch die Carlstadt Richtung Ständehauspark. Anschließend geht es zum Landtag, Medienhafen und Rheinturm, bevor die Tour nach einem Besuch in der Altstadt wieder an der Königsallee endet. Kostenpunkt: 17 Euro für Erwachsene, 8,50 Euro für Kinder von sechs bis dreizehn. Tickets können unter 0211 17202854 bestellt werden. Der Rundgang startet um 11 Uhr und ist um 13 Uhr zu Ende.

Hoppeditz-Ball Zum Saisonauftakt findet im Schlösser Quartier in der Ratinger Straße wieder der Hoppeditz-Ball statt. Bei der Auftaktparty zur närrischen Session treten auch bekannte Bands des rheinischen Karnevals wie Alt Schuss und Brings auf. Los geht es ab 13 Uhr, Eintrittskarten gibt es für 15 Euro hier zu kaufen.

Science-Slam Im Zakk findet am Sonntag ab 20 Uhr ein besonderes Event statt: Beim Science-Slam können Studierende und (Nachwuchs-) Wissenschaftler ihre Forschungsprojekte in einem 10-minütigen Vortrag vorstellen. Das Publikum kann so erfahren, welchen Themen sich junge Wissenschaftler in ihren Labors und Bibliotheken widmen. Startschuss ist Sonntagabend um 20 Uhr, Karten gibt es für zehn Euro im VVK online oder an der Abendkasse für 13 Euro.

Queeres Talent Während der MTV Musik Week wird das Theatermuseum an der Jägerhofstraße 1 als Pink Palace zur Plattform queerer Talente aus NRW. Hier findet dann ein Mini-Festival statt, eine Nacht zwischen Kabarett und Club-Atmosphäre. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Tickets können online für 26 Euro im VVK gekauft werden. Schüler, Studierende und Inhaber des Düsselpasses zahlen nur 16 Euro.

Sofa Konzert Im Stilwerk, Grünstraße 15, spielt die Indie-Deutsch-Folk Band „Jante“ am Samstagabend. Von 20 bis 23 Uhr gibt es Wein und kleinen Leckereien zu den frischen Songs der Band. Tickets können vor Ort im Fasmas Store für 50 Euro gekauft werden. Mit jeder verkauften Karte werden 25 Euro gespendet, zudem ist im Ticketpreis eine Überraschung im Wert von 100 Euro enthalten.