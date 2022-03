Die Überbauung der Münchener Straße in Düsseldorf wird durch den Willicher Unternehmer Frank M. Schmid vorangetrieben. Die Idee der Überbauung sieht aktuell so aus: Auf dem Mittelstreifen entsteht im Entwurfsvorschlag ein Tragwerk in T-Form, das in der Mitte einen Geh- und Radweg erhält.