Impfzentrum in Düsseldorf : 16.000 Astrazeneca-Impftermine für über 60-Jährige

Düsseldorf Im Impfzentrum in Düsseldorf gibt es 16.000 Impftermine ab Ostersonntag. Die Termine können Menschen über 60 Jahren nur an wenigen Tagen buchen.

Die Impftermine sollen im Zeitraum vom 4. bis zum 14. April stattfinden. Das Impfzentrum schafft für die Impfungen der über 60-Jährigen weitere Kapazitäten und erweitert die Öffnungstage, heißt es von der Stadt. So finden die zusätzlichen Impfungen in der kommenden Woche an allen sieben Wochentagen, jeweils von 8 bis 20 Uhr, statt.

So werden am Ostersonntag 860 Termine angeboten, jeweils 1400 an den regulären Öffnungstagen des Impfzentrums (Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag der Folgewoche) sowie an den zusätzlichen Öffnungstagen nächste Woche – Dienstag und Donnerstag – jeweils rund 3700 Termine.