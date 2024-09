Ubitricity in Düsseldorf Shell-Tochter eröffnet 17 neue E-Ladesäulen am Straßenrand

Mit der App „Shell Recharge“ wird man die neuen 22-Kilowatt-Säulen „demnächst“ nutzen können, noch sind sie nicht in Betrieb. In der brandenburgischen Stadt Hennigsdorf, wo schon mehrere Ubitricity-Säulen laufen, kostet der Strom dort 49 Cent pro Kilowattstunde. Wirelane berechnet den gleichen Preis plus einen Euro Startgebühr, die Stadtwerke nehmen 47 Cent. Wer ein Familien-Elektroauto mit 80 Kilowattstunden Akku-Kapazität halb lädt, zahlt bei Ubitricity knapp 20 Euro und kommt damit um die 200 Kilometer weit. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Benziner würde für die gleiche Strecke in etwa 25 Euro an der Zapfsäule zahlen.