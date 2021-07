Schadowstraße in Düsseldorf : U-Bahnhof wegen rauchender Bremse evakuiert

Schadowstraße in Düsseldorf

Feuerwehreinsatz am U-Bahnhof Schadowstraße in Düsseldorf. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Weil es an der Schadowstraße zu einer Rauchentwicklung gekommen ist, sind mehrere U-Bahnhöfe evakuiert worden. Schuld soll die festgefahrene Bremse einer Bahn gewesen sein.

Die Feuerwehr hat die Haltestelle Schadowstraße und fünf weitere U-Bahnhöfe in der Düsseldorfer Innenstadt evakuiert. Gegen 16.30 Uhr am Montag hatte sich Rauch gebildet in dem U-Bahnhof. Grund dafür war die festgefahrene Bremse einer Bahn, die heiß gelaufen war und zu einer Rauchentwicklung geführt hat, sagt ein Sprecher Düsseldorfer Feuerwehr.