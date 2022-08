Familientag in Düsseldorf : Turmklettern und Ententanz auf der Galopprennbahn

Düsseldorf Der Große Sparkassen-Familientag lockte Viele Düsseldorfer zum Grafenberg. Fast 10.000 Besucher verfolgten spannende Pferderennen und interessierten sich unter anderem für die Show der Tierschule Anne Krüger-Degener. Mit ihrem Pferden, Hütehunden und Laufenten begeisterte die fünffache Deutsche Meisterin und Vizeeuropameisterin der Leistungshunde.

Viel Geduld musste mitbringen, wer auf einem der Ponys seine Runden drehen wollte. Doch die kleinen Pferde sind bei Kindern besonders beliebt, also wurde die Wartezeit auch von Vater Mathias aus dem Düsseldorfer Süden gerne in Kauf genommen. Nach einer guten halben Stunde konnten sich seine beiden Kinder je einen Helm aus der Kiste nehmen, um loszulegen. Mit Waffelduft und Jazz-Musik wurden die Besucher des Großen Sparkassen-Familientages am Sonntag in Empfang genommen. Bei sommerlichen Temperaturen trug der Reiter- und Rennverein das Event nach der Corona-Pause auf der Grafenberger Galopprennbahn erstmals wieder aus. Überall liefen Kinder über das weitläufige Gelände, denn neben den neun hochkarätig besetzten Rennen des Tages lag der Fokus an diesem Renntag traditionell auf dem Spiel und Spaß der Kleinsten. Und nicht nur die Ponys ließen Kinderherzen höherschlagen: Die Hüpfburg inklusive Sparkassenturm zum Erklimmen war besonders beliebt, ebenso das benachbarte kleine Kettenkarussel von Merz und Pilini. Entenangeln, Glücksrad drehen, Pfeile werfen und Geschenke einsammeln, die Kinder standen niemals still, rannten mit Zuckerwatte und Popcorntüten umher. Für die Eltern und Großeltern gab es an der Sektbar und im Biergarten Auffrischungen und Snacks. Wer wollte, nahm in guter Sichtweite zur Rennstrecke auf der Picknickwiese Platz und verspeiste Mitgebrachtes.