Polizeieinsatz nahe der Kö : Goldener SUV bei Tuning-Kontrolle in Düsseldorf abgeschleppt

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei hat am Sonntag bei einer Kontrolle an der Kö auffällige Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Dabei wurden offenbar auch Verstöße festgestellt: So wurde etwa ein goldener SUV der Marke BMW abgeschleppt.

Die Kontroll-Aktion am Sonntag rund um den Martin-Luther-Platz in der Nähe der Königsallee soll mehrere Stunden gedauert haben. Polizeikräfte kontrollierten zahlreiche Fahrzeuge, darunter auch solche, die der Tuning-Szene zuzuordnen sind.

Zu den auffälligsten Autos, die die Polizei anhielt, zählten ein Ferrari, ein historischer Alfa Romeo – und ein goldener SUV der Marke BMW. Offenbar stellten die Beamten bei dem glitzernden Wagen Unregelmäßigkeiten fest: Der Wagen wurde abgeschleppt.

Auf der Königsallee und auf den umliegenden Straßen sind viele Luxus-Autos unterwegs, einige sind auch getunt. Sogenannte Poser nutzen die Nobel-Meile, um ihre PS-starken Gefährte zu zeigen.

(cka)