Polizeieinsatz nahe der Kö : Goldener SUV bei Tuning-Kontrolle in Düsseldorf abgeschleppt

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei hat am Sonntag bei einer Kontrolle an der Kö auffällige Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Dabei wurden offenbar auch Verstöße festgestellt: So wurde etwa ein goldener SUV der Marke BMW abgeschleppt.

Die Kontroll-Aktion am Sonntag rund um den Martin-Luther-Platz in der Nähe der Königsallee soll mehrere Stunden gedauert haben. Polizeikräfte kontrollierten zahlreiche Fahrzeuge, darunter auch solche, die der Tuning-Szene zuzuordnen sind.

Zu den auffälligsten Autos, die die Polizei anhielt, zählten ein Ferrari, ein historischer Alfa Romeo – und ein goldener SUV der Marke BMW. Der mit goldener Folie überzogene Wagen sei eventuell zu grell für den Straßenverkehr, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Beamten war der SUV bei einer Kontrolle nahe der Königsallee aufgefallen.

Ein Gutachter soll nun klären, ob die goldene Folie eine „Blendeinwirkung“ haben könnte, die den Straßenverkehr gefährdet, wie der Polizeisprecher sagte. Zudem habe man an dem Wagen eventuelle Manipulationen am Auspuff und Rücklicht festgestellt. Das Auto wurde sichergestellt, der 30 Jahre alte Fahrer musste zu Fuß weiter.

Auf der Königsallee und auf den umliegenden Straßen sind viele Luxus-Autos unterwegs, einige sind auch getunt. Sogenannte Poser nutzen die Nobel-Meile, um ihre PS-starken Gefährte zu zeigen.

(cka/dpa)