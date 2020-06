Verkehr in Düsseldorf : Tuning-Kontrolle am Corneliusplatz

Tuning-Kontrolle am Corneliusplatz

Verkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Die Polizei kontrollierte am Sonntag am nördlichen Ende der Königsallee zahlreiche auffällige Autos. Auf einem abgesperrten Straßenstück wurden Sportwagen und andere Pkw genau unter die Lupe genommen.

(nic) Die Polizei hat am Sonntagmittag bei einer Schwerpunktaktion in der Stadtmitte zahlreiche Autos kontrolliert, vor allem Sportwagen und getunte Fahrzeuge. Eine Sprecherin bestätigte den Einsatz der so genannten AG Tuning, eine Bilanz der Aktion gab es zunächst nicht.