Swingen in Düsseldorfs Stadtteilen : Trotz Regen gab es Jazz vor den Balkonen

Düsseldorf Dass Musik Menschen in Windeseile zusammentreibt, war bei dieser besoneren Aktion zu spüren: Um auf den Freitagabend im Zeichen der Jazz Rally aufmerksam zu machen, ließen die Veranstalter zwei Jazz-Musiker vor Balkonen spielen. Die Nachbarn waren begeistert.

Die Sehnsucht nach der Jazz Rally, die dieses Jahr wegen Corona ausfallen musste, konnte durch diese Aktion ein wenig gestillt werden: Saxophonist Reiner Witzel und Gitarrist Martin Feske spielten vor Balkonen namhafte Jazz-Stücke. Ein paar Nachbarn hatte Freya Vaal in Oberkassel zusammengetrommelt, in Pempelfort waren es bei Hanno Kirschner schon 100 Jazz-Fans – natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln. Rene Glatow in Benrath stellte Fassbier und ein Podest für die beiden Musiker bereit und machte aus der Gewinnaktion von Jazz Rally und RP ein wahres Nachbarschaftsfest. Die drei werden auch am Freitag dabei sein können, wenn unter dem Motto „Band Aid Jazz Rally & friends“ ein Abend lang Festspielatmosphäre ins Autokino Düsseldorf getragen wird. Zum Auftakt ist ein Live-Mitschnitt von drei Konzerten in der Classic Remise zu sehen. Der TÜV Süd mit Sitz in der Classic Remise hat sich dafür eine besondere Aktion einfallen lassen: 100 PKW-Tickets für den Abend werden ab sofort verlost. Wer eines der begehrten PKW-Tickets gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail an: info@destination-duesseldorf.de. Die ersten 100 Einsender erhalten daraufhin einen Ticketcode. Die Youtube-Premiere des Rally-Films ist am darauffolgenden Tag.