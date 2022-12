Infektionsschutz in Schulen Darum sollen die Luftfilter in Düsseldorfer Grundschulen bleiben

Trotz Energiekrise bleiben die auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie eingebauten 4238 Luftfilter an den Düsseldorfer Grundschulen bis auf Weiteres in Betrieb. „Der Anteil der dadurch verursachten Stromkosten am Gesamtverbrauch einer Schule ist vergleichsweise gering“, sagt Dagmar Wandt, Leiterin des Amtes für Schule und Bildung. Außerdem seien die in Düsseldorf angewandten Systeme, bei denen UV-Licht eingesetzt wird, nachweislich geeignet, die Virenlast in Räumen zu reduzieren.