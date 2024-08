Freizeit in Düsseldorf Trödel und Genuss feiert Premiere in Kaiserswerth

Düsseldorfer Flohmarktfans aufgepasst: Im August startet ein neues Veranstaltungsformat: „Trödel und Genuss“ feiert am Sonntag, 25. August, seine Premiere auf dem Gelände der Schlossallee 1 in Kaiserswerth – sowohl innen als auch im Außenbereich. Besucher können sich auf jede Menge Second-Hand-Schätze, ausgewählte handgemachte Produkte in Kombination mit kulinarischen Genüssen, erlesenen Weinen und fetziger House-Musik von einem Live-DJ freuen. „Trödel und Genuss“ verspricht ein spannendes und abwechslungsreiches Event für die ganze Familie zu werden. Der Flohmarkt erstreckt sich über eine großzügige Indoor-Fläche von etwa 350 Quadratmetern sowie zusätzlich einen großen Outdoor-Bereich.