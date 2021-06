Beliebter Markt in Düsseldorf : Trödel am Aachener Platz startet wieder

Düsseldorf Mehr als sieben Monate konnte der große Trödelmarkt in Düsseldorf nicht stattfinden. Jetzt geht es wieder los, die Zahl der Besucher wird aber beschränkt.

Der Trödelmarkt am Aachener Platz in Düsseldorf wagt am Samstag den Neustart. „Wir freuen uns auf die endlich beginnende Trödel-Saison", sagt Marktinhaber Artur Gerke, „die Trödelfans aus Düsseldorf und der Region warten schon sehnsüchtig darauf." Gerke rechnet mit 400 bis 500 Ständen, endgültig werde sich dies am Freitag bei der Anmeldung zeigen. Der letzte Trödel sei im Oktober über die Bühne gegangen, es gebe noch einen Überhang, da der letzte noch geplante Markt damals wegen der Pandemie nicht mehr habe stattfinden können.