Düsseldorf: Trivago eröffnet neue Zentrale in Medienhafen mit Kino, Fitness-Studio und Cranger-Kirmes-Raum

Düsseldorf Das Hotelvergleichsportal-Unternehmen ist auf einen eigenen Campus im Düsseldorfer Medienhafen gezogen. 1200 Menschen arbeiten dort, 2000 könnten es künftig sein. Höhepunkte des modernen Gebäudes sind ein eigenes Kino sowie eine Joggingstrecke.

In der Bibliothek ein Buch ausleihen, im Fitnessstudio ein paar Übungen machen, auf der Dachterrasse sitzen, eine Runde joggen gehen oder Fleisch auf den großen Grill schmeißen: Was für manchen nach Urlaub klingt, ist für die Mitarbeiter von Trivago jetzt alles am Arbeitsplatz möglich. Das Hotelvergleichsportal hat seine neue Unternehmenszentrale im Medienhafen bezogen, die am Mittwoch offiziell eröffnet wurde. Auf rund 26.000 Quadratmetern Bürofläche arbeiten dort aktuell knapp 1200 Mitarbeiter, bis zu 2000 könnten insgesamt in dem sechsgeschossigen Gebäude Platz finden. Das Haus soll ein „optimales Arbeitsumfeld“ bilden, betont das Unternehmen.