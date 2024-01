Prozess in Düsseldorf Trio wegen 400 Kilogramm Marihuana vor Gericht

Laut Anklage sollen die Tatverdächtigen zwischen Mai 2020 und April 2021 ausschließlich mit Cannabis-Produkten gehandelt haben. Dabei sollen Drogen-Mengen von einem Kilo bis zu 220 Kilo durch ihre Hände gegangen sein. In einem Fall war den Angeklagten angeblich sogar ein Coup gelungen, bei dem mehr als eine Million Euro umgesetzt wurde. Als sie schon längst ins Visier von Fahndern geraten waren, setzte die überwachte Übergabe eines Jutebeutels in Wersten an einem Auto dann dem angeblichen Treiben der Angeklagten ein Ende. Der 32-jährige Fahrer des Wagens versuchte laut Anklage noch, durch waghalsige Fahrmanöver mit bis zum 180 km/h von Wersten bis nach Bilk einer Kontrolle durch die Polizei zu entkommen, doch vergeblich. Bei Durchsuchungen sollen dann weitere rund elf Kilo Marihuana an den Adressen der Angeklagten gefunden worden sein.