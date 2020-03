Düsseldorf trifft Vorbreitungen : Flüchtlingsunterkunft wird Corona-Quarantänestation

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf trifft wegen des Coronavirus weitere Vorbereitungen. Nachdem am Mittwoch ein zentrales Diagnosezentrum eröffnet worden war, wird nun eine Flüchtlingsunterkunft zur Quarantänestation.

Die rund 100 Flüchtlinge in der Einrichtung Blanckertzstraße in Düsseldorf Ludenberg werden auf freie Plätze in anderen Unterkünften verteilt.