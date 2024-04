4000 Schließfächer Neuer Tresor-Anbieter plant Filiale nahe der Kö

Der dritte Standort von Asservato wird nach Berlin und Stuttgart in Düsseldorf sein. Der Wertschließfach-Anbieter kündigt die Eröffnung an der Steinstraße 20 an. Dort sollen auf mehr als 200 Quadratmetern 4000 Schließfächer in einer vollautomatischen Tresoranlage für Kunden bereitgestellt werden.