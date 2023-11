Landgericht Düsseldorf Treppenschubser vom Hauptbahnhof soll dauerhaft in Psychiatrie

Ein wuchtiger Stoß von hinten in den Rücken hatte im Juli einen 55-jährigen Reisenden auf einer Treppe im Hauptbahnhof urplötzlich zu Fall gebracht. Der Düsseldorf-Gast stürzte kopfüber in die Tiefe, kam wie durch ein Wunder mit leichten Blessuren davon. Den vermeintlichen Angreifer (23) brachte die Staatsanwaltschaft jetzt am Mittwoch vors Landgericht.