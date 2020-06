Trennwand-Kunst in Düsseldorfer Bar : Die Kunst der Trennung

Tobias Wecker möchte gerne auch nach Corona ein paar Bilder in der Bar behalten, dann aber an der Wand (l. eins von „mutabel“, r. eins von „Strassenmaid“). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Anfangs waren die Trennwände nur ein Corona-Notbehelf. Dann startete Tobias Wecker einen Verschönerungsaufruf und Düsseldorfer Künstler haben die hässlichen Pressspanplatten in Kunstwerke verwandelt – und seine Bar in eine kleine Galerie.

Bevor Tobias Wecker seine Bar an der Flügelstraße öffnet, wird er jetzt auch immer ein wenig zu einem Kurator. Dann macht sich der Bar-Betreiber Gedanken darüber, welches Bild an welcher Stelle und bei welcher Beleuchtung am besten wirken würde und welches es verdient hätte, auch mal wieder im Vorder- beziehungsweise Mittelpunkt zu stehen. Bis vor kurzem waren diese „Bilder“ nichts anderes als hässliche Pressspanplatten auf zwei Beinen, die die Gäste wegen Corona voneinander trennen sollten. Nun hat Tobias Wecker Kunst made in Düsseldorf bei sich in der Bar und ist noch immer überwältigt davon, wie viele Künstler sich für seine „Kassette“ ins Zeug gelegt haben.

Natürlich war die Idee, Trennwände in der Bar aufzustellen, aus der Not geboren, sagt seine Geschäftspartnerin Kim Thurau. Nach der Lockerung für die Gastronomie hatten sie und Wecker erst einmal nur ihre Außenterrasse geöffnet, dann kam die Stadt ihnen wie anderen Gastronomen mit der Vergrößerung des Bereichs entgegen. Doch viele Gäste wollten eben auch wieder diese besondere Atmosphäre zwischen rohen Backsteinwänden und unter Kronleuchtern genießen und dabei Musik hören und so öffneten die beiden den Bereich um die Theke. Doch unter Einhaltung der Abstandsregelung sei das ein „trauriger“ Anblick gewesen. „Da ein Tisch und da zwei Stühle“, sagt Thurau.

Info Besondere Öffnungszeiten wegen Corona Adresse Flügelstraße 58 in Oberbilk ganz nahe dem Gangelplatz Öffnungszeiten mittwochs bis samstags von 18 Uhr bis spät abends Kontakt Telefonnummer 0211 69821581, E-Mail mail@die-kassette.de; Tobias Wecker hilft auch sehr gerne bei der Kontaktaufnahme zu den Düsseldorfern Künstlern der Trennwandkunst.

Also Trennwände. Doch selbst, nachdem die tristen Platten einen grauen Anstrich von ihnen und Plattencover in die Mitte bekommen hatten, sahen sie noch wie Fremdkörper aus, wie etwas, das eben vor allem etwas unerwünschtes fernhalten sollte. In einer Kneipe wie der Kassette, in der man den engen Kontakt schätzt, ein absoluter Stimmungskiller. Also setzte Wecker auf Facebook und Instagram einen Aufruf ab: „Besondere Umstände – besondere Maßnahmen“, schrieb er dort Anfang des Monats. Und zu den Fotos von den tristen Trennwänden in seiner Bar schrieb er: „Optisch ist da noch Luft nach oben. Deswegen die Frage an euch: Habt ihr Lust, euch künstlerisch zu verewigen?“

Inzwischen haben Wecker und Thurau 20 Bilder, je zwei pro Wand. Einige Künstler holten sich die Leinwand für ihre Kunst sogar selbst in Oberbilk ab, einige machten sich noch im Hof ans Sprühen. Und keiner habe irgendwelche Ansprüche gestellt, sagt Wecker: „Wir haben ein sehr cooles Publikum, das sich mit unserem Laden identifiziert und das für uns tun wollte.“ Dass bei der Aktion Kunstwerke entstehen würden – damit habe er nicht gerechnet. Er hätte aber auch Arbeiten ausgestellt, die künstlerisch vielleicht nicht ganz so viel hergegeben hätten. Dass Wecker und Thurau der Kunst einen Raum bei sich geben: Darüber haben sich viele Künstler gefreut, denn in Düsseldorf gebe es kaum Orte, um sich so zu präsentieren. „Das ist jetzt eine Win-Win-Situation für alle: die Gäste, die Künstler, uns“, sagt Thurau.