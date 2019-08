Kommentar : Trennung nur bei schlechtem Konzept

Meinung Düsseldorf ⇥uwe-jens.ruhnau

Bäderchef Roland Kettler hat bei der Stadtspitze schlechte Karten. Das ist nachvollziehbar. Ob er deswegen gleich gefeuert gehört, steht auf einem anderen Blatt. Denn OB Thomas Geisel, der ihn als Vertreter des Gesellschafters Stadt mit einem Handstreich abservieren kann, hat selbst Fehler gemacht. Er hat nach einer 90-minütigen Sitzung, bei der er auch mit dem Personal des Rheinbades und der Polizei gesprochen hatte, das Wort von den Jugendbanden ins Spiel gebracht. Nach Sichtung des Videomaterials musste er dies zurücknehmen. Die Beschädigung des Düsseldorfer Rufs in der Republik war also ein Gemeinschaftswerk. Hier der Geschäftsführer, der lieber im Urlaub blieb, als in der Krise von Holland nach Düsseldorf zu fahren, dort der Law-and-Order-OB im Wahlkampfmodus. Ob Kettler eine Zukunft bei der Bädergesellschaft hat, sollte deswegen vom Konzept abhängen, das er dem Aufsichtsrat jetzt vorlegt. Kettler muss zupackend sein, nicht zögerlich, wenn es um neue Methoden in der Führung des Rheinbades geht. Darauf haben die Badegäste und die Stadt einen Anspruch. Die Vernichtung des Videomaterials war jedoch offenbar zwingend und sollte bei der Abwägung keine Rolle spielen.