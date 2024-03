Die Trends auf der VeggieWorld Käse aus Cashewkernen und Schoko-Chardonnay

Auch für Tamara Seidenglanz und Maximilian Wittl stand am Anfang ihrer Manufaktur „La Mara“ die Idee, eine vegane Alternative für Edel-Pralinen und Schokoladentafeln zu finden. Die beiden Konditoren setzen in ihrer Chocolaterie auf 100 Prozent Öko-Strom, biologisch abbaubare Verpackungen und pflanzliche Rohstoffe aus nachhaltigem Bio-Anbau in der Verarbeitung ihrer süßen Leckereien.