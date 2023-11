Sammelpunkt für Obdachlose Baugrube für Grand Central in Düsseldorf wird geräumt

Die Baugrube für das große Wohnungsprojekt Grand Central zwischen Kölner und Erkrather Straße soll in Kürze geräumt werden. Das kündigte Ordnungsdezernentin Britta Zur am Donnerstagabend im Stadtrat an. „Der Winter steht bevor. In welchem Elend die Frauen und Männer dort leben, können wir nicht hinnehmen“, sagte sie. Allen Menschen dort solle ein Angebot für eine Unterkunft gemacht werden.