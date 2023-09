Trauerfeier für Düsseldorfs Schützenchef Familie und Freunde erweisen Michael Zieren die letzte Ehre

Schon als Kind war Michael Zieren zu den Schützen gekommen und schnell wurde das Sommerbrauchtum zu seiner Herzenssache. Glücklich war er, als im Vorjahr verkündet wurde, dass er der neue Schützenchef ist. Vieles schob er an in seiner kurzen Zeit: Er machte die „Größte Kirmes am Rhein“ zur „Rheinkirmes“, führte ein Mehrwegsystem ein und nahm Modifikationen beim Einsatz der Pferde bei den Umzügen vor. Sein Rat an die Jugend war ihm wichtig, so Heidkamp. Bei alledem sei Zieren ein großer Menschenfreund gewesen. Er stand für Ruhe und Klarheit. Der Pfarrer erwähnte noch – und das war sicher ausgesprochen tröstlich für die vielen Trauernden in der Maxkirche – dass Michael Zieren seinen Weg als Christ in der Maxkirche begonnen hatte, mit der Taufe.