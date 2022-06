Ein Platz zur gemeinsamen Trauer : Neues Angebot für Eltern, wenn ältere Kinder sterben

Düsseldorf Das Angebot soll offen und niedrigschwellig gestaltet sein und Raum und Zeit bieten, bei Gebäck und Getränken ins Gespräch zu kommen, sich gemeinsam zu erinnern und sich auszutauschen.

Wenn ein Baby, ein kleines oder ein jugendliches Kind sterbe, sei der Verlust der Eltern offensichtlich, sagt Schleuter, „er berührt die Menschen und macht sie fassungslos.“ Wenn die Tochter oder der Sohn zum Zeitpunkt des Todes aber schon erwachsen sei, vielleicht sogar selbst Familie habe, „dann fühlen sich diese Eltern in ihrer Trauer in unserer Gesellschaft häufig nicht mehr als Eltern wahrgenommen.“ Und in Trauer-Angeboten für Eltern kleiner Kinder fühlten sie sich ebenso fehl am Platz wie in Gruppen, in denen Erwachsene um Erwachsene trauern. „Unabhängig vom Alter gilt: Für Eltern bleibt ihr Kind immer ihr Kind“, sagt Schleuter – dem möchte sie mit ihrem neuen Angebot Rechnung tragen. Das Angebot soll offen und niedrigschwellig gestaltet sein und Raum und Zeit bieten, bei Gebäck und Getränken ins Gespräch zu kommen, sich gemeinsam zu erinnern und sich auszutauschen. Schleuter selbst will dabei als Moderatorin dabei sein, aber auch für Einzelgespräche zu Verfügung stehen.