Trauer um Schützenchef Michael Zieren „Düsseldorfer Schützenfamilie in Schockstarre“

Der überraschende Tod des Düsseldorfer Schützenchefs Michael Zieren löst in der Stadtgesellschaft große Betroffenheit auf. Der dreifache Familienvater war nach einer Krankheit am Sonntag im Alter von 56 Jahren gestorben. „Diese Nachricht muss erst einmal im Kopf und im Herzen ankommen. Das wird dauern, wir sind erst einmal in einer Art Schockstarre – und das betrifft die gesamte Schützenfamilie“, sagt Britta Damm, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Düsseldorfer Schützenvereine (IGDS). Sie kannte Michael Zieren seit vielen Jahren. „Er war seit Jahrzehnten in verantwortlichen Positionen im Vorstand der St. Sebastianer 1316 tätig und hat die Vereinsarbeit maßgeblich mitgestaltet.“