2014 verabschiedeten ihn 40.000 Fortuna-Fans in den Ruhestand : Trauer um Udo Skalnik

Udo Skalnik Foto: Jana_Bauch

Düsseldorf Der langjährige Leiter des Sportamtes und aktives BV-Mitglied für die SPD starb am Sonntag im Alter von 71 Jahren. Seit 2014 saß er für die SPD in der Bezirksvertretung 9.

Erst Anfang des Monats war Udo Skalnik 71 Jahre alt geworden. Kein Alter, um sich im wohlverdienten Ruhestand ehrenamtlich nicht noch viele Jahre zu engagieren. Doch das war ihm nicht mehr vergönnt: Am Sonntag starb Skalnik nach schwerer Krankheit.

Dabei, das ist gewiss, hätte er die Zukunft Düsseldorfs und vor allem des Düsseldorfer Südens, wo er aufwuchs und zuletzt in Urdenbach lebte, doch so gerne weiter mitgestaltet. Seit der Kommunalwahl 2014 saß er für die SPD in der Bezirksvertretung 9. Das Gremium wählte den „Neuling“ direkt zum stellvertretenden Bezirksbürgermeister. Nach der Kommunalwahl im September 2020 wählte er lieber das politischere Amt: Er vertrat die SPD-Fraktion als dessen Fraktionssprecher. Das passte auch besser zu seiner pointierten, mitunter auch zugespitzten Art, den Finger in die Wunde zu legen.

Dabei hatte er auch keinen Respekt davor, die Verwaltung auch unter ihrem SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche (SPD) für Dinge oder Projekte zu kritisieren, die aus seiner Sicht nicht so gelungen waren. Aber letztlich ging es ihm immer um die Sache.

Und so ist einer seiner Verdienste in der jüngeren Vergangenheit, dass er es Seite an Seite mit dem CDU-Fraktinionschef der CDU in der BV 9, Dirk Angerhausen, schaffte, dass die SG Benrath-Hassels die lange versprochene Sanierung ihrer Sportanlage bekam. Da blieb er immer hartnäckig. Unter seiner Führung brachte die SPD viele Ideen in das Stadtteilparlament ein.