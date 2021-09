Düsseldorfer Journalistin starb nach schwerer Krankheit : Trauer um Jeanne Andresen

Düsseldorf Die Düsseldorfer Journalistin Jeanne Andresen ist tot. Sie engagierte sich in der Zivilgesellschaft, war Vizevorsitzende des Förderkreises der Mahn- und Gedenkstätte. Ein Nachruf von Leiter Bastian Fleermann.

Manchmal gibt es Menschen, die eine Bürde erben, eine historische Last auf ihren Schultern tragen, die sie sich nicht ausgesucht haben. Sie tragen mitunter schwer an familiären Vergangenheiten, am Schicksal der Vorfahren. Jeanne Andresen merkte man diese Bürde auf den ersten Blick nicht an: Fröhlich grüßend ging sie auf die Menschen zu, die charakteristische Lockenpracht bebte, ihr Lächeln fing einen ein: Jeanne war im Raum.