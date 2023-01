Das Gesicht des Düsseldorfer Stadtarchivs Clemens von Looz-Corswarem gestorben

Promoviert hat der in Koblenz geborene Professor, der in Bonn und Münster Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte studiert hat, über ein Thema der Kölner Lokalgeschichte. In Köln hat er nach seiner Archivausbildung in Marburg – dort ist das Institut für Archivwissenschaft der Bundesrepublik angesiedelt – auch seine ersten Stadtarchiv-Jahre verbracht, bevor er nach Düsseldorf kam.