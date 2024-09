Düsseldorfer von Transporter erfasst „Für mich war das die große Freiheit, mit dem Rollstuhl zu rollen“

Er war Optimist, auch in der Liebe. Mit Mitte 20 lernte Detlef Lofi die Frau kennen, die er später heiratete. Zunächst war es eine enge Freundschaft mit der fünf Jahre jüngeren Petra, die ebenfalls im Rollstuhl saß. Nach sieben Jahren wurde daraus eine Beziehung. Sie zogen in eine gemeinsame Wohnung in Mörsenbroich. In einem noblen Hotel am Deutschen Eck in Koblenz machte Detlef ihr schließlich den Heiratsantrag. Im Standesamt an der Inselstraße gaben sie sich 2002 da Jawort, Detlef war damals 36, Petra 31 Jahre alt. „Sie liebten es, zusammen zu tanzen, und sie liebten das Reisen“, sagt Großcousine Alice Moustier. Die Flitterwochen verbrachte das Paar in der Toskana, sie reisten sogar zusammen nach Namibia.