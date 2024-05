Show „Traumschiff“ in Düsseldorf Trapez-Duo begeistert Zuschauer im Apollo Varieté

Wenn Kaiser oben ist, folgt Gobet. Und keiner steigt so elegant und anmutig hoch wie er, als wäre es ein Leichtes. Gemeinsam sind die beiden das Duo „High Tension“ (Hochspannung). Momentan treten sie als Schlussakt mit ihrer Nummer im Apollo Varieté am Rhein auf. Es ist eine waghalsige, akrobatische Höchstleistung. Ein freier Fall – ob waage- oder senkrecht – nach dem anderen folgt in den nächsten Minuten. Dabei hält sich das Duo gegenseitig nur an den Beinen oder Füßen. Die Nummer wird temporeich zu rockiger Musik vorgeführt, die eigens für die Darbietung komponiert wurde.