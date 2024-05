Sport in Düsseldorf Trainingsstätte bei Frauen-WM könnte in Benrath sein

Sollte die Entscheidung zugunsten der Europäer fallen, wären die NRW-Städte Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf und Köln die deutschen Spielorte – und die Bezirkssportanlage an der Karl-Hohmann-Straße würde als eine von drei Trainingsstätten in Düsseldorf ein WM-Team beherbergen. „Eine großartige Sache für den VfL Benrath“, wie der Vereinsvorsitzende Rachid Bassit erklärt. Die letzte Frauen-WM fand 2023 in Australien und Neuseeland statt.