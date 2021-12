Feuerwehreinsatz in Düsseldorf : Trafobrand in Oberbilk verursacht 60.000 Euro Schaden

Trafobrand in Oberbilk verursacht 60.000 Euro Schaden

Feuerwehreinsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Ein brennender und stark qualmender Trafo auf einer Baustelle in Oberbilk hat am Freitagnachmittag für einen großen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein benachbartes Hotel entging nur knapp der Evakuierung.

Beim Einschalten eines Hochspannungstrafos ist es am Freitagnachmittag auf einer Baustelle in Düsseldorf-Oberbilk zu einem Feuer in der Elektroanlage gekommen. Weil der Trafo auf einem tiefergelegenen Teil der Baustelle lag, waren der Zugang und die das Löschen sehr aufwendig und schwierig, berichtet ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Fenster eines benachbarten Hotels geschlossen werden. Verletzt wurde niemand.