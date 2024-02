Filmfestspiele in Berlin Rund 1000 Gäste bei NRW-Empfang zur Berlinale

Mit der Film- und Medienstiftung NRW habe das Land eines der stärksten Förderhäuser in Europa, ergänzt Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien und Chef der Staatskanzlei. „Nordrhein-Westfalen hat die Kulissen, das Know-how und die Menschen, um die großen Fragen unserer Zeit in gute Filme umzusetzen. Ich freue mich über das große kreative Potenzial der Filmschaffenden aus und in NRW.“ Der Empfang bei der Berlinale sei der richtige Platz, um die Leistungen der Filmemacher zu feiern und neue kreative Netzwerke zu knüpfen.