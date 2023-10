Kinderkultur in Düsseldorf Buntes Drachenfest am Rhein

So ganz sicher waren sich Zaneta und ihre Freundin noch nicht, welches Motiv ihren Drachen schmücken sollte. „Vielleicht werden wir den Kopf eines Tieres nehmen“, sagte die Elfjährige, während ihre Freundin schon ein paar Skizzen machte. Zaneta war zum ersten Mal bei „Bilder am Himmel“, dem traditionellen Herbstferien-Spielprojekt von Akki (Aktion und Kultur mit Kindern e.V.) dabei. Einen Flugdrachen hatte sie noch nie gebastelt und auch nicht in die Luft steigen lassen. „Ich bin sicher, dass das morgen cool aussehen wird, wenn alle Drachen in der Luft sind.“