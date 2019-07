Messen in Düsseldorf : TourNatur lockt Wanderfans auf das Messe-Gelände

Messen in Düsseldorf

Düsseldorf Parallel zum Caravan Salon findet im September die dreitägige Wandermesse statt. Auf einer Teststrecke kann man Schuhe und Stöcke ausprobieren.

Mit dem Start der Ferien rückt das Thema Wandern in den Fokus. Auf dem Gelände der Messe Düsseldorf laufen aktuell die Vorbereitungen für die Messe TourNatur, die parallel zum eng verwandten Caravan Salon stattfindet und erneut tausende Besucher anziehen dürfte. „Wander- und Outdooraktivitäten liegen voll im Trend“, sagt Wolfram N. Diener, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf.

Die Messe rund um Reiseziele und Ausrüstung für Outdoor-Aktive wird vom 6. bis 8. September in der Halle 6 des Messegeländes stattfinden. Unter anderem wird es eine Sonderschau des Verbandes Europarc Deutschland und des Zusammenschlusses der Nationalen Naturlandschaften geben. Sie wollen sich unter dem Motto „Erlebnis Natur – Entdecke Deine Naturlandschaften“ präsentieren und die „wahren Schatzkammern der Natur“ zeigen. Auf der Erlebnisfläche können die Besucher Wanderungen durch Naturparke kennenlernen: Fotoboxen oder digitale Tische mit Geschichten aus den Regionen sollen es möglich machen, die Parks und Landschaften naturnah zu erleben.

Ein weiterer Trend, den die Besucher auf der TourNatur kennenlernen, kommt aus Japan. Beim „Shinrin Yoku“, dem traditionellen japanischen Waldbaden, geht es um das Eintauchen in die Natur. Innere Ruhe, Entspannung und die Stärkung des Immunsystem sollen dabei erreicht werden. Und im Beratungscenter. erläutert der Outdoor-Experte Ralf-Stefan Beppler, welche Kleidung man für Outdoor-Aktivitäten nutzen sollte. Vorgestellt werden aktuelle Innovationen bei Wanderschuhen, Hosen, Jacken, Rucksäcken und Stöcken. Schuhe und Stöcke können auf der Teststrecke ausprobiert werden. Im Tourismusangebot präsentieren sich die Wandernationen Griechenland, Spanien und Portugal, deutsche Destinationen in den Alpen und den Mittelgebirgen, aber auch ein Reiseanbieter, der sich auf Trekkingtouren in Afrika spezialisiert hat.