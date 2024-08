Drei Tage radeln für krebskranke Kinder Tour der Hoffnung erradelt 1,2 Millionen Euro

Für den berührendsten Moment bei der an Emotionen reichen Abschlussveranstaltung sorgten Nina (18) und Mira (6). Die beiden Mädchen waren Patientinnen der Kinder-Onkologie und erzählten deren Direktor Arndt Borkhardt offen, was ihnen von ihrer Zeit im Krankenhaus in Erinnerung geblieben ist: „Der Geruch von Desinfektionsmitteln, die Nebenwirkungen von der Cortison-Behandlung und die vielen Spritzen“, zählten die beiden auf. Aber die Mädchen sprachen auch davon, was ihnen in dieser schweren Zeit Kraft gegeben hat: „Familie, Freunde und die Unterstützung durch das tolle Team der Onkologie“. Gefragt, welche Pläne sie hätten, jetzt da es ihnen wieder gut gehe, erzählte Nina davon, dass sie nach dem Abitur in wenigen Wochen zu einem freiwilligen Dienst nach Albanien abreisen wird. Sie gab den Radlern noch mit auf den Weg, dass sie mit ihrem Engagement unbedingt weitermachen sollen.