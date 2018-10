Düsseldorf: Toter Obdachloser am Hauptbahnhof gefunden - Möglicherweise erfroren

Passanten finden toten Obdachlosen am Hauptbahnhof Düsseldorf

Düsseldorf Am Düsseldorfer Hauptbahnhof wurde am Sonntagmorgen ein toter Mann bei den Haltestellen des Konrad-Adenauer-Platzes gefunden. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um einen Obdachlosen. Er könnte erfroren sein.

Geschockt haben sich am Sonntagmorgen mehrere Passanten bei der Polizei gemeldet. Der Grund: Ein toter Mann lag im Haltestellenbereich des Konrad-Adenauer-Platzes am Hauptbahnhof, wie die Polizei mitteilte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aller Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Mann um einen Obdachlosen.

Bislang gibt es den Angaben zufolge keine Hinweise auf eine Straftat oder Fremdverschulden. Möglicherweise könnte er – in Kombination mit Alkohol – in der verhältnismäßig kalten Nacht erfroren sein, wie eine Sprecherin sagt. Die Ermittlungen dauerten an, sehr wahrscheinlich werde eine Obduktion durchgeführt. Die Identität des Mannes müsse auch noch geklärt werden.