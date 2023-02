Mordkommission eingerichtet Toter Mann in Kühlcontainer eines Supermarkts gefunden

Düsseldorf · Der Fahrer eines Lieferfahrzeugs hat an einem Supermarkt in Düsseldorf einen leblosen Mann in einem Transport-Kühlbehälter gefunden. Es ist noch unklar, woran der 21-Jährige starb und wie er in den Container gelangte.

07.02.2023, 11:35 Uhr

Eine Absperrung der Polizei Foto: dpa/David Inderlied