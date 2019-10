Auftritt 2020 in Düsseldorf : Die Toten Hosen geben Zusatzkonzert in Düsseldorf

Düsseldorf Die Toten Hosen spielen im nächsten Jahr ihre „Alles ohne Strom“-Tour. Der Kartenvorverkauf startete am Donnerstag - und war für den Auftritt in Düsseldorf nach nur zwei Minuten wieder beendet. Doch es gibt Zusatzkonzerte.

Mittlerweile sind auch die Konzerte in Dortmund, Frankfurt und Köln ausverkauft. Da das Konzert in Düsseldorf an einem Freitag stattfindet, hofften Fans auf einen Zusatztermin am Samstag (20. Juni). Wie sich am Freitagnachmittag heraustellte, wurde ihr Hoffen erhört. Es gibt tatsächlich am 20. Juni 2020 ein Zusatzkonzert in Düsseldorf, weitere in Stuttgart, Köln Frankfurt und Berlin. Der Vorverkauf startet am Freitag (18.10.) um 18 Uhr.