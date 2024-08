Olympiasieger und Fußballprofi Top-Sportler kommen zu neuem Festival nach Düsseldorf

Erstmals wird es in diesem Jahr in der Düsseldorfer Rheinterrasse ein Netzwerk-Treffen für Top-Sportler geben. Am 12. September soll dort das sogenannte Powwow-Festival stattfinden. Angekündigt haben sich etwa Fußballprofi und TV-Experte Christoph Kramer, Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Ex-American-Football-Spieler Sebastian Vollmer. Eintrittskarten für das Event sind limitiert erhältlich.