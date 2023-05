Gute-Nacht-Geschichten mit ChatGPT Tonies testet Geschichten mit künstlicher Intelligenz

(anbu) Die Düsseldorfer Audioboxen-Firma Tonies will in Zukunft mit ChatGPT Kindern Geschichten erzählen. Wie das Unternehmen mitteilt, startet dafür in Kürze im Testbetrieb ein neues Tool. Mit diesem können ausgewählte Testnutzer dann Geschichten auf spielerische Weise erstellen und sofort die Audiodatei auf der Toniebox anhören. Klassische Hörspiele können dann um neue, selbsterstellte Geschichten ergänzt werden, die Hörwürfel dafür mit ChatGPT verbunden werden.