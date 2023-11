Gute-Nacht-Geschichten mit ChatGPT Tonies testet Geschichten mit KI nun auch in Deutschland

Die Düsseldorfer Audioboxen-Firma Tonies will nun auch in Deutschland Kindern mit Künstlicher Intelligenz Geschichten erzählen. Familien in Großbritannien konnten das schon vor einem halben Jahr testen, nun ist es auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz soweit. Mit dem Geschichten-Generator können Familien personalisierte Geschichten auf spielerische Weise erstellen lassen und die Audiodatei direkt auf der Toniebox hören.