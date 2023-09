Vorfall in Düsseldorf Tödlicher Streit unter Altstadtbesuchern vor Gericht

Düsseldorf · Ein 23-Jähriger war mit einem 47-Jährigen in einem Club in der Düsseldorfer Altstadt in ein Wortgefecht verwickelt. Später soll er ihn gegen den Kopf getreten haben. Das Opfer starb an Hirnblutungen. Jetzt ist der Fall vor Gericht.

28.09.2023, 12:58 Uhr

Die Tat ereignete sich vor einen Club in der Altstadt. Unser Archivbild zeigt eine Streife der Polizei. Foto: Wolfgang Harste

Von Wulf Kannegießer

Einen tödlichen Streit zwischen zwei Altstadtbesuchern soll jetzt das Landgericht aufklären. Angeklagt ist ein 23-Jähriger, der in einer Januarnacht mit einem mehr als doppelt so alten Kontrahenten in einem Altstadtclub zunächst in ein Wortgefecht geraten war.